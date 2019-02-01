"Северсталь" заключила с "Газпромом" контракты на поставку труб на 8 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Ижорский трубный завод" "Северстали" заключил с ООО "Газпром комплектация" контракты на поставку 107,218 тыс. тонн труб большого диаметра на сумму 8,186 млрд рублей, сообщает покупатель.

В формулировке покупателя, стройка, для которой поставляется продукция, называется по старинке "СЕГ", что может означать газопровод "Грязовец-Выборг". Срок исполнения контрактов - октябрь 2019 года.

Конкурсные процедуры по этим лотам были проведены в конце декабря. В процедурах закупки у "Северстали" не было конкурентов.

Как сообщалось в подготовленной к совещанию трубников с "Газпромом" у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которое состоялось в конце прошлого года, по состоянию на ноябрь 2018 года у ИТЗ "Северстали" не было новых заказов на этот год, а предыдущими заказами Ижорский завод будет загружен лишь несколько месяцев в 2019 году.