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Экономика

Путин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"

Президенты России и Белоруссии также обсудят ход выполнения Договора о создании Союзного государства

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве в субботу продолжат обсуждение налогового маневра в российском топливо-энергетическом комплексе.

Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства "президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам". Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться налоговый маневр, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Да". Кроме того, два президента и обсудят ситуацию вокруг выполнения Договора о создании Союзного государства от 1999 года.

Дмитрий Песков заметил, что президенты также определят круг тем, которыми займется российско-белорусская рабочая группа по спорным вопросам.

"Было поручение двух президентов создать рабочую группу. С нашей стороны ее возглавил Орешкин. Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже эта группа будет сформирована. Президенты в продолжение разговора, который был начат днями ранее, смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", - сказал Песков журналистам. Говоря о новой встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, Дмитрий Песков пояснил, что она нужна, "чтобы не допустить каких-то клубков противоречий".

"Главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне. И только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать этой рабочей группе", - сказал Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, почему встреча Путина и Лукашенко необходима до Нового года, Песков сказал: "Некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года. Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна".

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заметила, что решение о проведении субботней встречи "в первую очередь связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения". Она также назвала конструктивной беседу двух президентов 25 декабря, заметив, что им удалось сблизить позиции по всем обсуждавшимся вопросам.

25 декабря по итогам российско-белорусских переговоров первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал журналистам, что Путин и Лукашенко договорились о сближении позиций по вопросам налогового маневра и ценообразования на российских газ и о создании рабочей группы по спорным вопросам.

Как заявил Антон Силуанов, "в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства". Он пояснил, что "эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.

Силуанов 14 декабря заявил журналистам, что Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. "Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", - сказал он.

Позже он также отметил, что компенсация белорусской стороне за налоговый маневр, по сути, будет представлять собой субсидию из российского бюджета.

"Мы говорим - ну слушайте, мы с вами братья, но не настолько, что должны субсидии (предоставлять - ИФ). Белорусы тоже субсидируют свое сельское хозяйство, субсидируют свои подотрасли, мы же не говорим о том, что наша сельскохозяйственная продукция становится неконкурентной, потому что у них есть субсидия", - сказал Силуанов.

По его словам, Россия готова субсидировать Белоруссию в случае, если Минск пойдет на ответные шаги, в частности выполнение всех положений Союзного договора.

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Теги: Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко

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