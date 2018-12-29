Лукашенко вылетел в Москву на переговоры

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на переговоры с президентом Владимиром Путиным в Москву.

Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта "Минск", сообщает госагентство БелТА.

Президенты Белоруссии и России проведут встречу в субботу в российской столице.

"В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Основными темами встречи Лукашенко и Путина 25 декабря в Москве стали ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.

По итогам встречи пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что президенты Белоруссии и России сблизили позиции по всем вопросам и договорились до Нового года провести еще одну встречу "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".