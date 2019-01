Глава Всемирного банка досрочно ушел в отставку

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Председатель Всемирного банка Джим Ён Ким подал в отставку почти на три года раньше срока истеения своих полномочий, сообщил в понедельник телеканал CNN. Он уйдет с поста 1 февраля.

Банк опубликовал заявление, в котором говорится, что Ким перейдет работать в фирму, которая занимается инвестициями в инфраструктуру развивающихся стран и вернется в совет директоров организации, основанной им тридцать лет назад.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It"s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu