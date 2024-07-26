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Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний

Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности рекомендовал продлить до 1 января 2026 года действие повышенного порога владения акциями, позволяющего их владельцам запрашивать документы у компаний, которые попали под антироссийские санкции или имеют право не раскрывать информацию о своей деятельности.

Увеличение с 1% до 5% размера минимального пакета акций таких компаний, который позволяет держателю запрашивать документы, оспаривать сделки или действия, в том числе членов совета директоров, было произведено в 2022 году законом 55-ФЗ. Действие этой нормы продлевалось, но с 1 июля 2024 года она утратила силу.

В конце июня председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов говорил "Интерфаксу", что пролонгация этой и ряда других антикризисных норм обсуждается.

Теперь, согласно представленным поправкам, 5-процентный порог, дающий акционеры упомянутые права, снова возвращается в законодательство. Это положение будут действовать до 1 января 2026 года в отношении подпавших под антироссийские санкции, либо по решению правительства имеющих право не раскрывать полностью или частично сведения о своей деятельности.

В июле 2023 года правительство выпустило постановление № 1102, которое обязало компании вернуться к публикации отчетности без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах, хотя и с правом не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные.

Сергей Гаврилов правительство Госдума АО
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