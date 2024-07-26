ЦБ готов рассматривать новые способы для разблокировки активов россиян

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России готов рассматривать альтернативные способы разблокировки замороженных активов российских инвесторов, если схему выкупа бумаг за счет средств нерезидентов со счетов типа "С", запущенную в марте 2024 года, не удастся реализовать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы и способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о запрете ЕК для европейских граждан и юрлиц на участие в схеме обмена заблокированными активами.

Еврокомиссия на этой неделе опубликовала разъяснения, согласно которым компании и физические лица из Евросоюза не могут участвовать в схеме обмена заблокированными активами с российскими инвесторами. Запрет объясняется наличием в цепочке Национального расчетного депозитария (НРД), находящегося под европейскими и американскими санкциями.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД.

"Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированными активами, начала прием заявок от нерезидентов на участие в этой процедуре 3 июня. Планировалось, что он завершится 5 июля, однако "Инвестиционная палата" объявила о продлении сбора заявок до 2 августа "по просьбам потенциальных покупателей - нерезидентов".

Прием заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая. "Инвестиционная палата" сформировала из них 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа.

"Инвестиционная палата" в апреле сообщала, что видит заинтересованность в обмене активами со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.

НРД подпал под санкции ЕС в июне 2022 года. США включили Московскую биржу и входящие в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список в июне 2024 года.

После этого "Инвестиционная палата" заявляла, что не ожидает существенного влияния от американских санкций против группы "Московской биржи" на выкуп нерезидентами иностранных бумаг российских инвесторов.

"НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе", - отмечали в "Инвестиционной палате".

Перемещение иностранных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции, добавляли там. "Важно отметить, что покупатели-нерезиденты не взаимодействуют с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий", - указывала "Инвестиционная палата".

НРД не будет брать комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных бумаг, подчеркивали в "Инвестиционной палате". "Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД", - отмечали там.