Кремль прокомментировал предложение конгрессменов отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле аккуратно комментируют предложение конгрессменов США отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы бы предпочли быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций в отношении компаний Дерипаски", - сказал Песков журналистам.

"Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше", - добавил он.

На этой неделе группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

"Мы просим, чтобы вы были доступны для встречи со всеми заинтересованными членами в подходящей обстановке для полного обсуждения всех аспектов соглашения, прекращения санкций и влияние этих решений на усилия США по прекращению пагубной деятельности России, направленной на нашу страну", - следует из письма конгрессменов министру финансов США Стивену Мнучину.

Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.