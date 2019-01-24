ЦБ напомнил о необходимости систем хранения овощей для сглаживания роста цен на них

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, заговоривший о немонетарных факторах инфляции еще осенью 2017 года, вновь вернулся к этой теме, подчеркнув важность создания систем хранения овощей для сглаживания роста цен на них.

Как сообщил начальник Уральского главного управления Центрального банка РФ Рустэм Марданов, в центре внимания регулятора в 2019 году будут те сферы, где наблюдается наибольший рост цен, выбивающийся из прогнозов. "В ходе анализа, который мы будем проводить вместе с вами (с банковским сообществом - ИФ) мы должны будем выделить те зоны, в которых ситуация существенно отличается от прогнозируемой, где есть более высокие темпы инфляции и есть негативные разрывы выпуска и проблемы с увеличением объемов производства или предоставляемых услуг. В ходе анализа уже в принципе определены такие зоны в первом приближении, и они будут в центре нашего внимания в 2019 году", - сказал он на совещании с банкирами в Екатеринбурге.

По его словам, существенное влияние на индекс потребительских цен оказывают скачки продуктовой инфляции. "Мы видим, что для стабилизации цен нужно принять меры, чтобы сгладить сезонность в изменении цен на те или иные виды продукции. Здесь Банк России видит в качестве одного из возможных направлений развитие системы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить ее доступность вне зависимости от сезонных факторов во всех регионах, где есть соответствующий недостаток", - отметил Марданов.

Он добавил, что ЦБ планирует принять участие в эксперименте по созданию оптово-распределительных центров, и призвал банковское сообщество подключиться к реализации таких проектов.

ЦБ еще в октябре 2017 года направил в правительство доклад с предложениями по мерам влияния на немонетарные факторы инфляции. Регулятор выделил четыре основных направления по преодолению этих факторов: меры по снижению волатильности цен на продовольственные, непродовольственные товары, услуги и меры по сокращению влияния несовершенной конкуренции. Регулятор отмечал, что снизить волатильность цен на продовольственные товары, в частности на плодоовощную и мясную продукцию, можно за счет настройки производства, транспортной и складской логистики.