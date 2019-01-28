Доля ВТБ в En+ выросла до 22,3%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доля ВТБ в En+ Group выросла с 7,65% до 22,27%, сообщил банк. Изменение доли произошло 26 января.

"Да, мы подтверждаем, что получили акции компании En+. Мы позитивно оцениваем последнее решение Минфина США и считаем, что динамика развития данной ситуации будет благоприятна для En+, "РусАла", "Евросибэнерго", а также в целом для институциональных инвесторов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

При этом одновременно ВТБ сообщил о передаче права голоса по основной части этого пакета. Сам банк сможет распоряжаться только 6,25% En+.

ВТБ получил акции En+, заложенные ранее в банке по кредитам структур Олега Дерипаски, в рамках договоренностей о выводе компании из-под американских санкций. О том, что акциями, передаваемыми банку, будут голосовать независимые трасти, уже сообщал американский регулятор OFAC и подтверждала En+.

Схема вывода компаний Дерипаски из-под санкций предполагает, что доля бизнесмена в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Частью схемы будет реализация приостановленной после введения санкций сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Часть пакета Дерипаска передаст благотворительному фонду.

ВТБ, согласно раскрытию, считает долю в капитале En+, исходя из его размера до выпуска акций в пользу структуры Glencore (в обмен на 8,75% "РусАла" он получит 10,55% в увеличенном капитале En+).

До IPO En+ на Лондонской бирже, которое прошло осенью 2017 года, ВТБ принадлежало 4,35% акций компании, которые госбанк получил в рамках форварда со структурами Олега Дерипаски. По итогам размещения этот пакет сократился до 3,8%. В декабре 2017 года структуры бизнесмена в рамках форвардного соглашения выкупили у ВТБ 2,4% En+, сообщал банк. Таким образом, в рамках этого соглашения у ВТБ оставался пакет в размере 1,4%. Еще 6,25% находились у банка в залоге по сделке репо с сингапурской AnAn Group (компания приобрела его в ходе IPO En+), весной прошлого года этот пакет ВТБ получил в распоряжение в результате margin call. В сумме 6,25% и 1,4% составляют как раз 7,65%, то есть столько, сколько у ВТБ, согласно раскрытию, было до увеличения пакета до 22,27%.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в мае прошлого года говорил, что актуальная доля ВТБ в En+ составляет 9,62%.

"Была наша позиция в рамках операций маркетмейкинга после IPO, где мы поддерживали бумаги и торговали очень активно - это держащийся на балансе пакет, потом остаток от форварда и бывшая позиция AnAn", - пояснил тогда банкир.

Исходя из раскрытия ВТБ можно предположить, что остаток "старого" пакета банка в En+, то есть 1,4%, вошёл в ту долю, которой будут голосовать американские трасти.

О снятии санкций с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" Минфин США объявил в воскресенье, 27 января.