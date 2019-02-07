Конгресс США потребует от главы Минфина ответов о снятии санкций с российских компаний

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США Мартин Уотерс ведет переговоры с главой Минфина США Стивеном Мнучиным по поводу его выступления перед конгрессменами насчет снятия санкции с российских компаний En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", сообщил Politico.

Как сообщил изданию чиновник американского Минфина, Уотерс и Мнучин в телефонном разговоре в среду обсуждали "взаимоприемлемую" дату для выступления. Главе финансового ведомства предложили выступить на следующей неделе, но он отказался.

"Что мы собираемся сделать, так это пригласить мистера Мнучина в комитет и задать ему реальные вопросы об исключении из списка", - сказала Уотерс изданию.

По данным Politico, она сможет сделать это в обязательном порядке, вызвав Мнучина на заседание комитета повесткой.

Тем временем, собеседник издания в Минфине США заявил, что ведомство находится в процессе составления ответа на запрос о предоставлении документов по снятию санкций.

Ранее сообщалось, что председатели трех комитетов палаты представителей по разведке, финансовым услугам и иностранным делам демократы Максин Уотерс, Адам Шифф и Элиот Энгель запросили документы, касающиеся решения министерства финансов о снятии санкций с трех российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", которые связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Законодатели потребовали копии всех документов, имеющих отношение к процессу принятия решения, "независимо от классификации".

Ответ на запрос Уотерс, Шифф, Энгель попросили предоставить не позднее 5 февраля.

27 января OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключила En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка.