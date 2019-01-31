В думском комитете ЖКХ вновь подняли тему соцнорм энергопотребления

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вопрос о введении социальных норм потребления электроэнергии может быть поднят правительством вновь, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Эта перспектива всё равно будет - переход на оплату электроплит без коэффициента. Нормативы тоже, наверное, введут", - сказала Хованская на пресс-конференции.

Она напомнила, что ранее данная инициатива уже предлагалась правительством.

"По поводу нормативов. Дело в том, что это уже не новая история, был уже такой эксперимент. Там, где в регионах ввели очень маленький норматив, был социальный взрыв. А там где он был большим, все прошло достаточно спокойно. Это был пилотный проект, от него отказались", - подчеркнула депутат.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт.

По его словам, причиной такого решения стало множество различных факторов.

"Самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", - отметил вице-премьер.