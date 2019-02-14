Авиакомпании попросили компенсировать им 23,6 млрд руб. из-за роста цен на авиакеросин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании просят компенсировать им 23,6 млрд рублей выпадающих доходов от роста цен на авиакеросин в 2018 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу РБК.

"Запрос, который был, который они связывают с ростом цен на топливо, говорит, что давайте нам 23,6 млрд рублей компенсируйте. А это средства налогоплательщиков", - сказал он.

"Нужно провести комплексную оценку этих причин и кому сколько компенсировать. Мы создали с моим коллегой вице-премьером Акимовым рабочую группу для того, чтобы оценить эти последствия, определить, сколько нужно и в каком размере нужно компенсировать эти убытки, является ли это критическим", - отметил Козак.

"Есть разные оценки причин роста цен на авиатопливо в 2018 году. Топливная составляющая, по оценкам ФАС, не является ключевой с точки зрения роста затрат на авиаперевозки. Изменился курс рубля. В предыдущий период авиакомпании приобретали в лизинг достаточно много воздушных судов, сейчас они осуществляют лизинговые платежи по другому курсу, получая доходы в рублях и расплачиваясь в иностранной валюте. Это тоже проблема", - пояснил вице-премьер.

"Мы договорились в короткое время, до начала летнего сезона, проанализировать все эти факторы и принять необходимые решения", - добавил он.

"Могу одно сказать, что мы не допустим снижения авиаперевозок в России", - подчеркнул вице-премьер.