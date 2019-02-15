ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 66,7044 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,24%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 75,2492 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,27%.