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Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 66,7044 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,24%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 75,2492 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,27%.

Теги: ЦБ РФ
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Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

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