Бизнес-омбудсмен Титов вызвался поручиться за основателя Baring Vostok

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не сомневается в профессионализме основателя Baring Vostok Майкла Калви и его команды.

"Это очень профессиональная команда, если были бы хоть какие-то сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества партнеров, которое у них было в России и не только в России, конечно, у них бы не было. Я готов поручиться за Майкла Калви как за предпринимателя", - сказал Титов "Интерфаксу" в пятницу вечером.

Он отметил, что как уполномоченный пока не получал обращений со стороны самой компании Baring Vostok и не видел материалов дела. "Но из открытых источников я вижу, что речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле. Уголовное право здесь совершенно ни при чем. Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк "Восточный" к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно", - сказал он.

По словам Титова, Baring Vostok работала в России много лет и завоевывала репутацию честного инвестора. "Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально. Посмотрим, какая мера пресечения будет применена. Хотел бы напомнить и суду, и правоохранительным органам, что здесь претензия явно предъявляется в рамках предпринимательской деятельности, и в соответствии с законом мера пресечения не может быть связана с лишением свободы. Не должно быть ареста, задержания, СИЗО", - резюмировал Титов.

В свою очередь общественный уполномоченный при бизнес-омбудсмене по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи также выразил готовность оказать помощь задержанным бизнесменам. "Если представители бизнесменов обратятся к нам за защитой, мы будем оказывать им поддержку в рамках наших полномочий. В российском законодательстве есть другие меры пресечения - домашний арест и тот же самый залог, которого судьи по непонятным причинам стараются избегать", - сказал он.

Дело о крупном мошенничестве

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Пятеро фигурантов были арестованы до 13 апреля, в отношении Калви суд принял решение продлить срок задержания на 72 часа.

Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.