Двое акционеров банка "Восточный" признаны потерпевшими по делу Калви

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Два акционера банка "Восточный" признаны следствием потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей кредитной организации в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующие заявления о признании потерпевшими двух акционеров "Восточного" следователь попросил приобщить к материалам дела на заседании Басманного суда Москвы в субботу, где рассматривается вопрос об аресте Калви.

"Фамилии называть не буду, поскольку гласность", - сказал следователь, обратившись к суду и покачав головой в сторону слушателей и журналистов, находящихся в зале.

На заседание также пришел представитель потерпевшей стороны, который представился суду как "вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка "Восточный".

Позже стало известно, что потерпевшей стороной в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" в отношении основателя Baring Vostok Калви признаны сама кредитная организация и один из акционеров - Шерзод Юсупов.

"Потерпевшие в деле - Шерзод Юсупов и сам банк", - сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин в Басманном суде.

Сооснователь Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании были задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный". В Baring Vostok "Интерфаксу" ранее сообщили, что уголовное дело, по которому задержан Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный экспресс". По версии следствия, речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей.

По данным адвокатов, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России.