Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой "фишек"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (выросли фондовые площадки на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США, дешевеет нефть), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели заметных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2705,59 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1307,45 пункта (-0,01%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 65,16 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Распадской" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "Яндекса" (+0,7%), "Россетей" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Мечела" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).

Индексы в США накануне выросли максимальными темпами с января текущего года, Dow Jones (+2,1%) взлетел более чем на 500 пунктов. Поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ситуация в мировой торговле остается в фокусе внимания инвесторов: Китай и США продолжают обвинять друг друга в провале торговых переговоров, тогда как Мексика надеется избежать введения Вашингтоном пошлин на ввоз товаров из этой страны.

Тем временем министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил перед началом второго дня официальных переговоров с США, что оценивает в 80% вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары с 10 июня. "Я думаю, мы придем к общей позиции", - цитирует Эбрарда агентство Bloomberg.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также выразил уверенность в заключении соглашения со Штатами, которое позволит избежать введения пошлин, до следующей недели.

По данным СМИ, министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия (FTC) США ведут подготовку к масштабным проверкам крупнейших высокотехнологичных компаний страны, подозревая их в нарушении антимонопольного законодательства.

В первую очередь проверки могут коснуться Google и Facebook, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, Минюст возглавит возможные расследования против Google и Apple, тогда как FTC получила карт-бланш на проверку Facebook и Amazon. Эти сообщения привели к существенному падению котировок акций технологических компаний в понедельник.

В среду вслед за США растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне вторника), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

По данным СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) И Ган встретятся "на полях" саммита G20, который пройдет в Японии в эти выходные. Это будет первая встреча высокопоставленных членов команд двух стран, участвовавших в торговых переговорах, после провала этих переговоров в начале мая, пишет MarketWatch.

Между тем нефть в среду остается под давлением продавцов из-за опасений падения мирового спроса на сырье, а также на фоне статданных Американского института нефти (API), указавших на рост нефти запасов в США.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,49 за баррель (-0,8% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $52,91 за баррель (-1,1% и +0,4% во вторник).

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - инвесторы приободрились после выступления главы ФРС Пауэлла, из которого можно сделать вывод о готовности регулятора к снижению процентных ставок в ответ на замедление активности в экономике из-за "торговых войн" (вероятность снижения базовой процентной ставки на ближайшем заседании ФРС 19 июня, по данным Bloomberg, оценивается срочным рынком почти в 17%, на июльском заседании - почти в 62%). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции доллара вниз из-за изменения ожиданий в отношении денежной политики ФРС США.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, смягчение риторики регуляторов поддерживает риск-аппетит. Если начало недели выдалось на большинстве мировых фондовых площадок негативным, то во вторник фондовые индексы развитых стран продемонстрировали позитивную динамику. Ключевым событием стали комментарии главы Федрезерва Пауэлла, который подтвердил идею готовности "принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста". На текущий момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее снижения на заседании в июле уже в 64%, а вероятность снижения до конца года и вовсе в 98,6%. Еще одна волна смягчения риторики представителей ФРС (в том числе главы регулятора) способствует стабилизации риск-аппетита на глобальных рынках.

Также локальный позитив во вторник пришел от торговых переговоров между США и Мексикой (как известно, Штаты с 10 июня собираются ввести 5%-ные пошлины на мексиканский импорт). Перед началом второго дня официальных переговоров между странами глава МИД Мексики Марсело Эбрард оценил вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения пошлин, в 80%. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о высокой вероятности заключения сделки до конца недели.

В среду локальное улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать попыткам индекса МосБиржи удержаться выше отметки 2700 пунктов. В базовом сценарии при текущем внешнем фоне на горизонте ближайших дней можно ориентироваться на диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев также отмечает, что после намеков представителя ФРС Булларда на скорое смягчение монетарной политики и подтверждения "голубиного" настроя регулятора главой Центробанка США Пауэлла, инвесторы ринулись скупать высокодоходные активы.

Улучшению настроений также способствовали заявления мексиканского президента, который ожидает заключения соглашения с Вашингтоном по вопросам миграции до введения Трампом тарифов. Оптимизма инвесторам добавил Китай, который выразил готовность к диалогу с США для разрешения противоречий.

Учитывая все перечисленные факторы, можно предположить, что российский рынок акций способен вернуться к росту в среду. Однако поскольку ранее он демонстрировал устойчивость на негативном внешнем фоне, улучшения могут ограничиться консолидацией с умеренными попытками подъема, тем более что на краткосрочных графиках появились признаки перекупленности после неоднократного обновления исторических максимумов индексом МосБиржи, считает Тимофеев.