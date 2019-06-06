Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов (фондовые площадки Азии снижаются, но отскочила вверх нефть), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2703,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1302,59 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 65,33 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Мечела" (+0,7% и +0,6% "префы"), "Россетей" (+0,6% и +1,3% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%).

Подешевели бумаги "РусАла" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Рынки акций США накануне ощутимо выросли вторые торги подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 27 тыс. Показатель оказался существенно хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 185 тыс. Слабые статданные с рынка труда также были восприняты как аргумент в пользу снижения ставки.

Официальные данные министерства труда будут обнародованы в пятницу, и эксперты ожидают, что они укажут на рост рабочих мест в Соединенных Штатах в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 263 тыс. в апреле.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ.

Между тем, в четверг в Азии преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite упал на 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Китайские индикаторы снизились в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок).

Рынки по-прежнему опасаются дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, хотя оптимизм подогревается ожиданиями смягчения монетарной политики Федрезерва.

В обнародованном в среду отчете Beige Book отмечается, что темпы роста экономической активности в США в период с апреля по середину мая ускорились до сдержанных (modest). При этом отчет отражает данные, полученные до 24 мая, и после этого ситуация могла ухудшиться из-за усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после обвала накануне, вызванного скачком запасов топлива в США, цена Brent на $1,3 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в четверг составила $60,79 за баррель (+0,3% и -2,2% накануне), июльская цена WTI - $51,84 за баррель (+0,3% и -3,4% в среду).

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Запасы нефти на предыдущей неделе выросли на 6,77 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина (на 3,2 млн баррелей) и дистиллятов (на 4,57 млн баррелей). Добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,4 млн б/с.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы для марок Brent и WTI на второй квартал. Теперь эксперты полагают, что средняя цена североморской марки в апреле-июне составит $65 за баррель, а не $75, как сообщалось ранее, тогда как североамериканская нефть будет стоить $57, а не $67 за баррель.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше 1300 пунктов по индексу РТС. В то время как опасения, связанные с негативным влиянием "торговых войн", немного утихли, динамика цен на золото косвенно указывает на сохранение спроса на "защитные" активы (за прошедшую неделю золото в Лондоне подорожало примерно на 4% в долларовом выражении). В четверг трейдеры на мировых рынках ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке (14:45 МСК) и пресс-конференции главы регулятора Марио Драги (15:30 МСК), который может дать ориентиры по планам в отношении мер монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара в преддверии пресс-конференции ЕЦБ.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что внешний фон в целом выглядит неплохо, во многом благодаря мягкой риторике ФРС, надеждам на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также вероятности заключения торговой сделки между США и Мексикой после позитивных комментариев мексиканского президента.

Нефть делает попытки восстановления после отката, однако в краткосрочной перспективе статистика Минэнерго США и негативные сигналы от МВФ и Всемирного банка на тему перспектив роста глобального ВВП практически гарантируют сохранение давления продавцов.

Несмотря на глубокую просадку нефтяных цен, продажи на отечественном рынке акций носят сдержанный характер, что говорит о сохранении привлекательности активов, которые будут пользоваться спросом при улучшении общей конъюнктуры. При этом, учитывая высокие уровни, потенциал дальнейшего роста индексов выглядит более ограниченным, чем несколько дней назад, считает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, рынки развивающихся стран смотрятся слабо на фоне сохраняющегося давления на китайском фондовом рынке (Shanghai Composite обновляет минимумы с конца февраля).

Фактор укрепления ожиданий по смягчению политики ФРС уже в значительной степени отыгран рынками, и опасения относительно замедления мировой экономики и влияния "торговых войн" на деловую активность могут возобновить свое негативное влияние на развивающие рынки, в том числе и российский. Способствуют этому и последние заявления президента США Дональда Трампа о недостаточном прогрессе в торговых переговорах между США и Мексикой, сохраняющего риски введения ввозных пошлин на мексиканский импорт с 10 июня, хотя и выглядящего все же, скорее, переговорным стимулом.

Диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи, скорее всего, сохранит свою актуальность, а некоторое ухудшение внешней конъюнктуры вполне способно нивелироваться дивидендным сезоном, в частности, приближением дивидендной "отсечки" по акциям Сбербанка, а стабилизация нефти будет сдерживать развитие отката в нефтяных акциях, полагает аналитик.