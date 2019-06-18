Правительство отложило перевод закупок силовых ведомств в электронную форму

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило для силовых ведомств срок проведения госзакупок закрытыми способами и перенесло срок их перехода на электронные торги на 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что до 1 июля 2019 года Минобороны, ФСБ, СВР и их подведомственные предприятия обязаны проводить закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности государства, только закрытыми способами и без размещения данных в Единой информационной системе (ЕИС).

С 1 июля силовые структуры должны были перейти на закрытые закупки в электронной форме на специализированной электронной торговой площадке (ЭТП). Теперь этот переход отложили на полгода.

Сейчас в России действует одна специализированная ЭТП - "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в 2017 году Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.