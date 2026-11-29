Решение об объемах добычи ОПЕК+ примут на заседании 6 июня или раньше

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ввиду текущих рыночных условий и неопределенности страны-участницы ОПЕК+ договорились продолжить консультации и оценить рыночные тенденции с использованием существующих механизмов, говорится в пресс-релизе альянса по итогам встречи.

"При этом решение о необходимых уровнях производства на последующий период будет принято с использованием результатов оценки максимальных производственных мощностей (MSC) на заседании 6 июня 2027 года или раньше, если позволят рыночные условия", - отмечается в сообщении.

Как заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак, "сама встреча прошла очень позитивно". Обсудили итоги реализации соглашения, ситуации на мировых рынках. Подробно обсудили ту работу, которую начали еще в 2025 году - по оценке максимальных производственных мощностей стран-участниц соглашения для того, чтобы в 2027 году определить максимальные квоты для всех стран. Договорились о том, что еще будут проведены дополнительные консультации с консультантами, и на следующей встрече, в июне месяце, мы эти максимальные возможные уровни добычи стран утвердим уже на министерской встрече следующей по счету", - сказал он.

В пресс-релизе ОПЕК говорится, что министры одобрили "результаты оценки MSC стран-участниц в качестве ориентира для определения базовых показателей добычи на 2027 год, отметив при этом, что некоторые страны-участницы запросили проведение дополнительных обсуждений с независимыми консультантами, которые должны быть завершены к концу марта 2027 года".

В ходе встречи министры подтвердили рамки Декларации о кооперации (сделки ОПЕК+ - ИФ), подписанной 10 декабря 2016 года, а также подтвердили мандат мониторингового комитета (JMMC) по тщательному анализу состояния мирового нефтяного рынка и уровней добычи нефти при содействии Секретариата ОПЕК. Заседания JMMC проводятся каждые два месяца. Как сказал Новак, следующее заседание состоится в конце января или начале февраля.

Министры подтвердили полномочия JMMC проводить дополнительные заседания или запрашивать министерские встречи ОПЕК+ в любое время для обсуждения рыночных тенденций, когда это будет сочтено необходимым.

В ходе заседания также одобрен календарь Хартии сотрудничества стран ОПЕК+ на 2027 год, включая определенные исследования для достижения целей Хартии с января 2027 года.