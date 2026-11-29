Bloomberg сообщило о решении стран ОПЕК+ перенести оценку максимальных добычных мощностей на 2027 г.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи в воскресенье приняли решение перенести оценку максимальных добычных мощностей (MSС) стран-участников альянса, на 2027 год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Предполагалось, что на текущей встрече министры установят квоты по добыче нефти на 2027 год, исходя из оценки MSС. Однако за несколько дней до заседания поступила информация о том, что несколько стран хотят уточнить оценку своих мощностей, определенных независимыми оценщиками. Среди таких стран, говорят источники, - Ирак, Казахстан, а также Россия.

По словам двух источников агентства, процесс оценки будет продлен до конца марта.