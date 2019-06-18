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Нацбанку Украины из-за DDoS-атаки пришлось опубликовать курс гривны в Facebook

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сайт Национального банка Украины (НБУ) во вторник подвергся внешней DDoS-атаке, что привело к перебоям в работе сайта, сообщил НБУ на своей странице в фейсбуке.

"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS-атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - указано в сообщении.

В связи с ограниченным функционированием сайта, Нацбанк опубликовал курс гривны на официальной странице НБУ в фейсбуке.

Официальный курс гривны на 19 июня 2019 установлен на уровне 26,388427 грн за доллар.

Украина

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