В Google подтвердили проблемы с доступом в календарь

Компания пообещала устранить сбой до конца вечера

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Google Calendar по всему миру стали жаловаться на проблемы с доступом к сервису. Несколько корреспондентов "Интерфакса" убедились, что доступ закрыт, если пытаться зайти с персонального компьютера, сервис выдает "Ошибку 404".

При этом в календарь можно попасть через приложение на мобильных устройствах.

"Наша команда продолжает разбираться в проблеме. Мы сообщим о новой информации позднее, спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении Google. Позднее компания ориентировочно пообещала устранить сбой к 20:40 по московскому времени.

Сервис DownDetector ранее 18 июня фиксировал проблемы с доступом к Google. Жалобы пользователей начали поступать около 17:00 по московскому времени, два часа спустя их стало меньше. 91% пользователей сообщил, что не могут залогиниться, около 8% жаловались на сбои в работе поисковика.