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МТС возобновила сотрудничество с сетью "Связной" после четырехлетнего перерыва

Времена меняются, пришла пора диверсифицировать каналы продаж, объяснили в компании

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания МТС в июле начнет продавать свои сим-карты в салонах "Связной", акционером которой является оператор связи "Мегафон". МТС и ритейлер подписали соглашение о партнерстве, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Купить сим-карту МТС можно будет более чем в 5000 салонах "Связного" и "Евросети" по всей России и там же можно будет пополнить баланс на счете. Абонентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора, пообещала МТС.

МТС разорвала сотрудничество со "Связным" в июне 2015 года. Тогда оператор пожаловался на плохие продажи своих сим-карт в этой сети и на попытки переподключать ее абонентов к сетям других операторов. С того момента оператор развивал только собственную розницу.

С тех пор "изменился рынок и пользовательские модели", объяснили "Интерфаксу" в МТС. В частности, срок службы смартфонов значительно удлинился, что привело к снижению их продаж. Кроме того, продажи устройств мигрируют в интернет-магазины и большие торговые центры, а значит, для оптимизации розницы пришло время сокращать уличные розничные сети и диверсифицировать независимые каналы продаж.

В собственной розничной сети МТС больше 5,8 тысячи салонов. Продажи в ней по итогам I квартала выросли на 20% в натуральном выражении и на 26% в денежном. Компания сохранит акцент на продажах в своей сети, отметил ее представитель.

Ранее 18 июня объявила о смене руководителя своей розничной сети: ее возглавил Евгений Галушко, ранее занимавший пост директора по региональному развитию. Возглавлявший это направление три года Александр Мосякин покинул компанию.

В группу "Связной" входят салоны "Евросеть" (50% "Евросети" "Мегафон" выкупил в начале прошлого года у "Вымпелкома"). В мае 2018 года "Мегафон" объединил "Евросеть" с ритейлером "Связной" группы SLV Олега Малиса. Контролирующим акционером СП стала SLV, "Мегафон" получил 25% + 1 акция. Объединенной компании принадлежит 5,5 тысячи магазинов в 1300 городах России.

МТС Связной Мегафон Евросеть

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