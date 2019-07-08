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До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.

"На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. (...) Мы эту тему держим на слуху (..) и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом", - сказала Матвиенко в Ставрополе в ходе совещания с властями региона в понедельник.

В РоссииНа производителей контрафактной воды "Ессентуки" завели дело об ущербе на 400 млн рублейЧитать подробнее

Она подчеркнула, что краевым властям также надо бороться с производителями контрафакта.

Матвиенко напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих "Ессентуки", но при этом не добывающих эту воду в источниках Ессентуков.

По ее мнению, чтобы сохранить соответствующие природные богатства, нужны большие инвестиции и забота об экологии.

Валентина Матвиенко

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