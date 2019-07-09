Госдума обратилась к правительству с призывом ввести санкции против Грузии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений". В связи с эти парламентарии предлагают кабинету министров рассмотреть возможность специальных экономических мер в отношении Грузии в рамках закона "О специальных экономических и принудительных мерах".

Все политические фракции поддержали это заявление.

В минувший понедельник после заседания Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также запрета на денежные переводы в Грузию с территории России.

Володин также отметил, что по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено $631 млн.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.

По данным Национального агентства вина Грузии, в 2018 году экспорт грузинского вина в Россию увеличился на 12,4% и составил 53,7 млн бутылок. Это 62,3% от общего объема экспорта.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, с 2013 года, когда были разрешены поставки после запрета 2006 года, Грузия экспортировала в Россию 225 млн бутылок вина. "Претензии к качеству были: за этот период 1 млн бутылок был забракован", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Грузия занимает второе место среди поставщиков вина в Россию с долей в 17%. На первом месте - Испания с долей в 20,3%. Как отметил Дробиз, грузинское вино в основном употребляет средний класс. "Заместить физические объемы поставок в случае запрета могут страны дальнего зарубежья, но вот по вкусу и аромату заменить вино из Грузии будет трудно, это особая продукция", - сказал он.

Дробиз также сообщил, что в настоящее время в торговле и у дистрибуторов находится порядка 10 млн бутылок грузинского вина. "В случае принятия решения о запрете надо четко определиться, что делать с этой продукцией", - сказал он.