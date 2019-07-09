Brent подешевела до $63,96 за баррель

Котировки снижаются на опасениях о перспективах глобальной экономики

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Утром вторника котировки нефти снижаются на опасениях о перспективах глобального экономического роста. К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent на торгах в Лондоне дешевели $0,15 (0,23%) к уровню закрытия понедельника и были у $63,96. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,12 (0,19%), до $64,11 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI торговались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне $57,46 за баррель, это $0,2 (0,35%) ниже закрытия предыдущих торгов. За понедельник контракт подорожал на $0,15 (0,26%), до $57,66 за баррель.

Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Он в среду должен представить доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса, а в четверг - в банковском комитете Сената.