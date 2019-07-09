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Brent подорожала до $64,46 за баррель

Котировки нефти развернулись вверх после утреннего снижения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - После утреннего снижения днем во вторник котировки нефти развернулись вверх. К 14:40 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $64,46 за баррель, торги понедельника закрылись на уровне $64,11 за баррель, утром Brent торговалась у $63,96 за баррель.

Августовский фьюсчерс на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,5%) - до $57,95 за баррель. По итогам сессии понедельника WTI подешевела до $57,66 за баррель, утром вторника за контракт давали $57,46 за баррель.

Участники рынка ожидают предстоящее в среду и четверг выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он должен по очереди представить в обеих палатах доклад о денежно-кредитной политике ФРС. В отсутствие шансов на скорое урегулирование торгового спора Китая и США рынки надеются на то, что смягчение политики Федрезерва поддержит экономический рост.

Инвесторы также продолжают следить за напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений, что Иран его захватит в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара. Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Brent WTI США Иран Китай ФРС

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