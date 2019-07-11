Поиск

Ростехнадзор нашел больше 250 нарушений после форс-маожра на нефтепроводе "Дружба"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - После загрязнения дихлорэтаном нефти в трубопроводе "Дружба" Ростехнадзор провел внеплановые проверки объектов семи компаний и выявил около 250 нарушений. На ситуацию с "Дружбой" эти нарушения не повлияли, сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

Ростехнадзор порекомендовал провести дополнительную диагностику на узлах учета, чтобы определить насколько они пострадали от дихлорэтана.

В конце апреля 2019 года в Белоруссии заявили, что по нефтепроводу "Дружба" из России стала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено допустимое содержание дихлорэтана, который применяют при добыче на сложных участках и который разъедает оборудование, через которое затем проходит нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен, Белоруссия сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб. Сообщалось, что на Мозырском НПЗ было испорчено оборудование на $20 млн.

Также возник вопрос о контроле за качеством нефти в трубе. Представители белорусского оператора трубопровода "Гомельтранснефти Дружба" сетовали, что Россия отказывалась установить на границе общую точку контроля за качеством нефти, и обещали обустроить свою систему.

Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном. Источник загрязнения нашли в Самарской области. По факту возбудили уголовное дело, по которому проходят уже 13 человек.

Ростехнадзор Дружба Транснефть Белоруссия

Новости по теме

Новости

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%

Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%

ГМЦ Росстата возглавил бывший министр из Башкирии

Brent подорожала до $67,2 за баррель после вчерашнего скачка на 4,5%

Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы для арктического кластера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');