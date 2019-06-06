РЖД продолжат возить "грязную" нефть из "Дружбы" еще несколько месяцев

Потом эту смесь сливают в резервуары и смешивают с чистой нефтью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" еще несколько месяцев будет вывозить загрязненную нефть из нефтепровода "Дружба". Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил замгендиректора компании Алексей Шило.

В мае РЖД перевезли 80 тысяч тонн грязной нефти. В плане на июнь - на 30% меньше, но заявки на перевозку продолжают поступать, добавил он. В компании "есть понимание, что это будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев".

Топ-менеджер напомнил, что в конце апреля оператор трубопровода "Транснефть" договорилась с РЖД о перевозке до 100 тысяч тонн грязной нефти в месяц.

"Везем на Северо-Кавказскую (железную - ИФ) дорогу. Это стандартная технология - эта нефть не грузится сразу в танкеры, она идет в резервуар, потом смешивается с чистой нефтью", - объяснил он.

РЖД также участвует в транспортировке чистой нефти потребителям. В мае компания отметила рост перевозок, в частности, в Белоруссию поступило около 40 тысяч тонн.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил, что из России по нефтепроводу "Дружба" стала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено содержание дихлорэтана - соединения с сильными коррозийными свойствами, которое иногда используют при добыче. Белоруссия и другие зарубежные потребители российской нефти прекратили ее прием и транспортировку. "Транснефть" при участии российских властей ведет переговоры об урегулировании ситуации и выплате компенсаций.