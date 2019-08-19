Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Так компания рассчитывает получить возможность следить за качеством сдаваемой нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент "Транснефти" Николай Токарев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева передать компании оперативный контроль над сторонними пунктами сдачи и приема нефти в ее систему. За счет этого компания хочет проверять качество нефти, которая поступает в ее систему. Пока у "Транснефти" такого права нет, отметил Токарев.

По его словам, в системе полторы сотни сторонних пунктов сдачи нефти, большинство из них "принадлежит нефтяным компаниям либо частным структурам". Представители "Транснефти" аккредитованы при этих пунктах, но не могут проводить операционный контроль и операционную деятельность этих пунктов полностью по своим нормативам.

Токарев уточнил, что не просит передать эти точки на баланс "Транснефти", но хочет получить их "хотя бы в оперативное управление".

В апреле в трубопровод "Транснефти" "Дружба" попала некондиционная нефть, загрязненная дихлорэтаном, который обладает мощными коррозийными свойствами и может разъедать трубы и оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Проблему заметили в Белоруссии, от некачественной нефти затем отказались европейские покупатели, поставки на время прерывались. Затем в "Транснефти" заявили, что некондиционная нефть попала в систему через пункт сдачи в Самарской области и что это было сделано умышленно. По факту возбудили уголовное дело. По версии следствия, злоумышленники пытались замаскировать хищение нефти.

19 августа Токарев доложил Медведеву, что форс-мажор на нефтепроводе полностью локализован. "Дорожная карта" по минимизации ущерба, которую "Транснефть" подготовила вместе с зарубежными партнерами, полностью реализована. "Все острые последствия купированы", - сказал он.

Всю некондиционную нефть вернули на территорию России, сейчас принимаются меры по нормализации ее качества, сказал Токарев.

"Мы с партнерами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом. Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии. Мы в тесном контакте с Минэнерго и аппаратом Дмитрия Николаевича Козака в партнерстве с нашими коллегами этот вопрос сегодня решаем", - подчеркнул президент монополии.