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Двое российских туристов пострадали во время парасейлинга в Турции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое туристов из России получили травмы в субботу в турецкой провинции Анталья во время парасейлинга (полет над морем на специальном парашюте, прикрепленном к катеру - ИФ), сообщает в фейсбуке генеральное консульство РФ в Анталье.

Там уточнили, что во время парасейлинга по неизвестным причинам порвался канат, соединяющий парашют с катером, и сильным порывом ветра туристов отбросило на пальмы на берегу.

По данным дипмиссии, в результате падения с высоты россияне В.М. и М.М. получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Антальи. Отмечается, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами, добавили в российском генконсульстве.

Турция Анталья Россия

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