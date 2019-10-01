Белоруссия объединила операторов "Дружбы" для диверсификации импорта нефти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия объединила операторов двух веток нефтепровода "Дружба" - ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка трубопровода и балтийское направление) и ОАО "Гомельтраснснефть Дружба" (южная ветка, направление Украины и Польши), чтобы диверсифицировать поставки нефти в страну. Об этом сообщила пресс-служба гомельской компании.

Объединение позволит также диверсифицировать поставки нефти на белорусские НПЗ, расширить возможности хранения сырья и создать более рациональную схему управления нефтепроводами, считают в Гомеле.

Полоцкий оператор с 1 октября вошел в "Гомельтранснефть Дружба" в качестве филиала по транспортировке нефти "Новополоцк". "Полоцктранснефть Дружба" прекратила деятельность как отдельное юридическое лицо.

Об объединении операторов 26 сентября сообщил главный инженер гомельской компании Андрей Вериго. Он тогда назвал объединение техническим и отметил, что ни одна компания от этого выгоды не получит, но это необходимо в интересах государства.

В тот же день президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается. Он предупредил, что Россия может потерять рынок, принимающий 20-25 миллионов тонн нефти в год. По его словам, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

Лукашенко допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, а также закупки у Ирана, США или ОАЭ.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 1 октября заявил РБК, что белорусская сторона не подпишет программу интеграции с Россией до урегулирования разногласий по налоговому маневру, по ценам на нефть и газ и по поставкам белорусской сельхозпродукции.