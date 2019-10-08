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IKEA отзовет в Китае 8,5 тысячи слюнявчиков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA отзывает из продажи в Китае 8539 детских нагрудников Matvra, потенциально опасных для ребенка, сообщила пресс-служба Государственного управления по регулированию рынка КНР. Под отзыв попали изделия, выпущенные с 1 января по 13 сентября 2019 года, передает "Синьхуа".

У слюнявчиков могут отвалиться кнопки-застежки, если ребенок будет сильно его тянуть. Возникает риск, что ребенок проглотит кнопку и задохнется, предупредил регулятор.

Пока было зарегистрировано два случая, когда от нагрудников отлетали кнопки. Это произошл за пределами Китая. Никто не пострадал.

IKEA предложила вернуть купленные слюнявчики в магазины и получить замену или деньги.

IKEA Китай

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