Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Французский экономист Эстер Дюфло Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер.

Комитет отметил их вклад в смягчение проблемы нищеты.

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The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty."#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Абхиджит Банерджи родился в Калькутте, а затем переехал в США, где в настоящее время является профессором Массачусетского технологического института. Он был научным руководителем Эстер Дюфло в период написания ею докторской диссертации, впоследствии стал ее мужем.

Дюфло, в 1990-е годы, перед тем как заняться экономикой, несколько месяцев жила в Москве, работая преподавателем и собирая материал для научной работы по истории. Она стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом (в 2009 году премию присудили американке Элинор Остром). Кроме того, 46-летняя Дюфло стала самым молодым экономистом, удостоенной награды.

Как сообщает Шведская королевская академия наук, лауреаты представили новый подход по облегчению мировой бедности. Он предполагает решение глобальной проблемы по частям - урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Например, Майкл Кремер, который работает в Гарварде, и его коллеги в 1990-е показали, можно серией отдельных шагов улучшить успеваемость школьников в западной Кении. Со временем ученые распространили эксперименты и на другие страны, в частности в Индии. К примеру, после этих исследований более пяти миллионам индийских детей удалось воспользоваться программами коррекционного школьного обучения, во многих странах ввели значительные субсидии на профилактическое здравоохранение.

В отличие от Нобелевских премий по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, а также премии мира, премию по экономике учредил не сам Нобель, а Банком Швеции в 1969 году. Размер премии такой же, как и у других премий Нобеля. В году сумма составляет 9 млн шведских крон (свыше $900 тыс.). Денежную награду разделят поровну между всеми лауреатами.

Премией памяти Нобеля завершается "нобелевская неделя".

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