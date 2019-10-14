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Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии
Французский экономист Эстер Дюфло
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер.

Комитет отметил их вклад в смягчение проблемы нищеты.

Абхиджит Банерджи родился в Калькутте, а затем переехал в США, где в настоящее время является профессором Массачусетского технологического института. Он был научным руководителем Эстер Дюфло в период написания ею докторской диссертации, впоследствии стал ее мужем.

Дюфло, в 1990-е годы, перед тем как заняться экономикой, несколько месяцев жила в Москве, работая преподавателем и собирая материал для научной работы по истории. Она стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом (в 2009 году премию присудили американке Элинор Остром). Кроме того, 46-летняя Дюфло стала самым молодым экономистом, удостоенной награды.

Как сообщает Шведская королевская академия наук, лауреаты представили новый подход по облегчению мировой бедности. Он предполагает решение глобальной проблемы по частям - урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Например, Майкл Кремер, который работает в Гарварде, и его коллеги в 1990-е показали, можно серией отдельных шагов улучшить успеваемость школьников в западной Кении. Со временем ученые распространили эксперименты и на другие страны, в частности в Индии. К примеру, после этих исследований более пяти миллионам индийских детей удалось воспользоваться программами коррекционного школьного обучения, во многих странах ввели значительные субсидии на профилактическое здравоохранение.

В отличие от Нобелевских премий по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, а также премии мира, премию по экономике учредил не сам Нобель, а Банком Швеции в 1969 году. Размер премии такой же, как и у других премий Нобеля. В году сумма составляет 9 млн шведских крон (свыше $900 тыс.). Денежную награду разделят поровну между всеми лауреатами.

Премией памяти Нобеля завершается "нобелевская неделя".

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