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Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке
Польская писательница Ольга Токарчук
Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования".

Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув, окончила Варшавский университет по специальности психология. В настоящее время она живет в городе Вроцлав на западе Польши. Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой "Путешествие любителей книг". Настоящего признания добилась с третьим романом "Первобытные и другие времена". В прошлом году Токарчук первой из польских писательниц получила Международную Букеровскую премию за роман "Бегуны". Она является лауреатом и других литературных премий.

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман "Шершни" был опубликован в 1966 году. Он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных европейских писателей периода после Второй Мировой войны. С 1990 года Хандке живет в муниципалитете Шавиль на юго-западе Парижа. Его библиография состоит из романов, эссе, заметок, драматических произведений и сценариев. С 1964 по 1966 год в театрах поставили его пьесы "Пророчество" (1964), "Самооговор" (1965) и "Оскорбление публики" (1966). В 2008 году жюри Германской книжной премии поставило его произведение "Ночь в Моравии" на первое место среди кандидатов на лучший немецкоязычный роман. Хандке подвергался критике за поддержку бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича. Писатель посвятил ему эссе "Таблас-де-Даймьель" с подзаголовком "ложные показания на процессе против Слободана Милошевича".

В мае 2018 года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, в центре которого оказался французский фотограф и влиятельный деятель культуры Жан-Клод Арно, муж члена академии Катарины Фростенсона.

Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе. Но в 2018 году его обвинили в преждевременном сливе имен лауреатов журналистам, кроме этого он предстал перед апелляционным судом Швеции по обвинению в сексуальных домогательствах. Из-за скандала из комитета ушли Фростенсон и секретарь Шведской академии Сара Даниус.

В 2017 Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Основатель премии Альфред Нобель завещал, чтобы награда присуждалась автору "наиболее значительного литературного произведения идеалистической направленности".

Лауреаты 2019 года

Ранее на этой неделе объявили Нобелевских лауреатов 2019 года в других областях. Премия по медицине досталась британцу Питеру Рэтклифу и американцам Уильяму Келину-младшему и Греггу Семенце за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды - горячего Юпитера, вращающегося вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.

Нобелевская премия по химии присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за литий-ионные аккумуляторы.

11 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Вручать Нобелевские медали будут 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

В 2019 году размер Нобелевской премии составил 9 млн шведских крон.

Нобелевская премия Швеция

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