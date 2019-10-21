Депутат обещал внести законопроект о миллиардных штрафах для Google и Facebook

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев подготовил и готов внести поправки о штрафах для иностранных СМИ и интернет-компаний за нарушения российских избирательных законов.

Он предложил ввести за это штрафы от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или до 4% от оборота компании. По словам депутата, ежегодный оборот Google составляет $136 млрд".



Поправки Шхагошев собирается внести на экспертный совет фракции. Если единороссы их одобрят, он внесет их в Думу.

"Миллиардные штрафы для Google" за нарушения "в день тишины" позволят "дисциплинировать мировые медиа-гиганты" в России и будет цивилизованным методом реакции на нарушения, считает единоросс. По его мнению, этими поправками законодатели "не претендуют на редакционную политику иностранных СМИ, но если они нарушили, то должны заплатить штраф".

Об увеличении штрафов за нарушения в "день тишины" и в дни голосования Шхагошев задумался в начале октября. Он рассказал, что изучил опыт западных стран и намерен инициировать принятие в России зеркальных мер. По данным единоросса, во Франции граждан могут оштрафовать за нарушение правил предвыборной агитации на 75 000 евро, а СМИ - на сумму до 375 000 евро. В России же подобные штрафы для граждан не превышают 1500 рублей, для должностных лиц - 3000 рублей, а для юрлиц - 30 000 рублей. Мировые компании с миллиардным оборотом такие штрафы не пугают, отметил он.

После единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в нарушении "дня тишины", поскольку на их площадках в эти дни была доступна предвыборная агитация. Компании заявили, что не нарушают законодательства стран, где работают и что по жалобам на нарушения они проводят проверки.

На прошлой неделе председатель комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что депутаты нашли такие же нарушения в публикациях "Радио Свобода", "Настоящего времени", "Медузы", Русской службы Би-би-си", "МБХ Медиа" и "Голоса Америки".