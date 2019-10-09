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В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение "дня тишины" перед выборами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Депутат-единоросс Адальби Шхагошев, член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, подготовит и внесет поправки в КоАП о штрафах для иностранных СМИ за нарушение запрета на предвыборную агитацию в "дни тишины" перед выборами в России. Поправки затронут СМИ, работающие в России, уточнил он.

"Это будут зеркальные меры по "дню тишины", за то, что есть нарушения. В западных странах существует серьезное наказание, и мы будем стараться зеркалить их с нашим законодательством"- заявил Шхагошев.

По его словам, он изучил опыт европейских стран. Например, во Франции граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил предвыборной агитации на 75 000 евро, а СМИ - на сумму до 375 000 евро. В России же подобные штрафы для граждан не превышают 1500 рублей, для должностных лиц - 3000 рублей, а для юрлиц они составляют от 20 000 до 30 000 рублей, отметил депутат. Низкие штрафы позволяют "мировым информационным гигантам с миллиардным оборотом "игнорировать наши замечания, о том, что они не должны нарушать наше законодательство, потому что штрафы их не пугают", объяснил единоросс.

В сентябре Шхагошев как член комиссии по расследованию вмешательства, предупреждал что Deutsche Welle может лишиться права работать в Россию, если депутаты пожалуются на компанию в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД. Комиссия пыталась призвать руководителей медиакомпании к диалогу после того, как МИД обвинил DW в призывах участвовать в несогласованных уличных акциях, а депутаты начали проверять эту информацию. Руководители DW факт вмешательства отрицали, а также отказывались участвовать в работе думской структуры.

В нарушении "дня тишины" Роскомнадзор обвинил Facebook и Google.

Адальби Шхагошев Госдума Франция Deutsche Welle Facebook Google

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