Депутаты нашли нарушения у "Медузы", "Русской службы Би-би-си" и "Радио Свобода"

Депутаты сообщат об этом Роскомнадзору и Генпрокуратуре

Офис радиокомпании "Радио Свобода" Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства выявила нарушения российского избирательного законодательства со стороны иностранных СМИ "Радио Свобода", "Настоящее время", "Медуза", Русская служба Би-би-с", "МБХ Медиа" и "Голос Америки". Об этом после заседания в четверг сказал глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, эти СМИ нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днем голосования и в сам этот день 8 сентября. Это на заседании комиссии подтвердил "представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства СМИ".

Депутаты передадут материалы о нарушениях Роскомнадзору и Генпрокуратуре, чтобы те приняли меры реагирования, пообещал Пискарев.

Также комиссия заслушала журналистские расследования об иностранном вмешательстве. Перед депутатами выступил представитель RT во Франции, РИА ФАН представило свое расследование, выступил представитель новой медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавил предприниматель Евгений Пригожин. Также им показали сюжет НТВ.

Депутаты изучат эти материалы дополнительно, поскольку это "журналистское расследование" и "требует дополнительной проверки" путем обращения в компетентные органы, объяснил Пискарев.

"Там (в расследовании ФАН - ИФ) прозвучало имя представителя иностранного правительства, в частности Америки, который накануне этих выборов консультировал по протестным акциям в определенных наших организациях",- отметил он.

На нынешнем заседании члены комиссии еще раз убедились в том, что посольство США играло определенную роль в преддверии выборов и что "график движения" несогласованной акции 3 августа дипломаты опубликовали "неслучайно".

О начале проверки зарубежных СМИ комиссия сообщила 27 сентября.

Ранее Роскомнадзор обвинил в нарушениях российских законов Faccebook и Google из-за того, что на их интернет-площадках в день тишины и в день голосования появлялась политическая реклама. Представителей компаний вызывали в думскую комиссию по вмешательству.

27 сентября комиссия Пискарева пообещала пожаловаться в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, МИД и Минюст на медиахолдинг Deutsche Welle. Депутаты усмотрели у DW признаки иностранного агента. На заседании 27 сентября эксперт-лингвист заявил, что издание в твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Германское руководство медиахолдинга заявило, что DW подточетно регуляторам ФРГ и не нарушало российские законы, и отказалось приезжать в Россию для обсуждения вопросов вмешательства с депутатами и сенаторами.