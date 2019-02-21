В действиях туроператора "Жемчужная река" не нашли состава преступления

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях туроператора "Жемчужная река", остановившего деятельность в конце 2018 года, сообщил журналистам в четверг в Сочи глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Две недели назад получили справку по "Жемчужной реке", что в их действиях не обнаружено никакого состава преступления, от определенных структур уполномоченных. Этот момент настораживает очень сильно, так как безнаказанность ведет к безответственности. Значит, желающие (обманывать туристов - ИФ) у нас будут", - сказал он на пресс-конференции в рамках IV регионального туристического форума, организованного туроператором "Интурист" при поддержке администрации Сочи.

Авиакомпания "ИрАэро" в декабре останавливала программу полетов из российских городов в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность партнера в размере $2,3 млн.

Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Находившиеся в этот момент на Хайнане клиенты туроператора были вывезены за счет средств фонда "Турпомощи". Между тем 5,4 тыс. человек приобрели путевки "Жемчужной реки", но не успели вылететь на Хайнань.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности новых банкротств туроператоров, Осауленко подчеркнул, что туризм сегодня стал значительно более рискованным бизнесом, чем несколько лет назад. "Несколько лет назад туризм ни в какой степени не зависел от политики. Сегодня туризм в какой-то степени инструмент политики. Мы на сегодня имеем каждый год уход туроператоров", - отметил он

"В 2015-2017 годах туроператоры тоже уходили, в том числе через банкротства, и мы старались сделать, чтобы это было незаметно. Но когда идут откровенно мошеннические схемы, которые мы имели в 2018 году на примере двух туроператоров - "Натали Турс" и "Жемчужная река" - все наши механизмы и инструментарий бессмысленны. Это уже не вопрос регулирования туристской деятельности, это вопрос к другим структурам", - подчеркнул Осауленко.

При этом, по словам главы "Турпомощи", ротация компаний на туристическом рынке ниже, чем в других отраслях. "Хотел бы успокоить. В том числе в 2018 году ротация на рынке выездного туризма не превышает 1%. Это один из самых маленьких показателей по всем отраслям российской экономики", - подчеркнул он.

В течение 2018 года с рынка ушли 12 туроператоров, в том числе крупных. По экспертным оценкам, в результате пострадали 23-25 тысяч туристов.