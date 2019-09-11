В России изменят механизмы помощи туристам в случае банкротства туроператора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Турпомощь" изменит механизмы помощи туристам, сделав их более оперативными и ориентированными на интересы клиентов, сообщил журналистам в среду советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

"Сейчас мы делаем два акцента - это регламент "Турпомощи", который нацелен на более оперативное оказание помощи туристам в случае необходимости, и второй - межведомственного взаимодействия. Эти два регламента позволят туристам получать помощь более оперативно. И осуществлять "дожитие" в отелях в случае банкротства их туроператора за счет объединения ("Турпомощи" - ИФ). У нас есть проблема, что пока мы готовим эвакуационные рейсы, туристов начинают вывозить в аэропорт и им приходится ждать там. Мы хотим предлагать им отель, может быть, не тот же, но такой же категории, причем рассматриваем возможность, чтобы они могли жить в нем до окончания срока действия путевки", - сказал он в кулуарах 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Петербурге.

По словам Горина, для "Турпомощи" проще организовать проживание отдыхающих в отелях, так как оно стоит намного дешевле, чем эвакуационные рейсы. "Кроме того, количество туристов без билетов резко сокращается, даже в случае с (туроператором - ИФ) "Натали Турс" большое количество пассажиров были с билетами. Ставить эвакуационный рейс для нас значительно дороже, в случае с (туроператором - ИФ) "Жемчужная река" при эвакуации с Хайнаня его стоимость доходила до 12-17 млн рублей. Наземное обслуживание стоит гораздо меньше, и у людей не будет такого стресса, поэтому эта инициатива очень важна", - добавил он.

Эксперт напомнил, что у регулятора - министерства экономического развития - накопились к "Турпомощи" вопросы. "Первый опыт министерства в качестве регулятора, когда оно столкнулось с неисполнением своих обязательств туроператором "Жемчужная река", показал, что подход должен качественно измениться. Механизм оказания экстренной помощи и механизм компенсации ущерба должны быть пересмотрены в сторону защиты интересов туристов", - сказал он.

По словам Горина, наблюдательный совет "Турпомощи" изучил претензии Минэкономразвития и сейчас обсуждает, как улучшить работу объединения.

Ассоциация "Турпомощь" была создана в 2012 году для оказания помощи российским туристам в экстренных ситуациях за рубежом после банкротств ряда туроператоров, в результате которых пострадали несколько тысяч туристов. Сегодня без членства в этой организации туроператоры по закону не могут войти в единый федеральный реестр и осуществлять деятельность в сфере выездного туризма.