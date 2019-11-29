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Минск понадеялся на подписание контракта по газу с Москвой раньше 31 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в России Владимир Семашко надеется, что Белоруссия заключит с "Газпромом" контракт о поставках газа в 2020 году раньше, чем в новогоднюю ночь.

Об этом дипломат сказал журналистам в пятницу в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция". При этом Семашко подчеркнул, что не хочет забегать вперед и "предвосхищать некоторые события".

Между тем, белорусский посол, который остается ключевым переговорщиком с "Газпромом" в течение ряда лет, констатировал, что пока его переговоры с главой газовой монополии Алексеем Миллером не принесли положительного результата.

"Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером - ИФ) уже 20 лет знакомы", - сказал Семашко, комментируя состоявшиеся в начале недели переговоры с главой "Газпрома". По его словам, в ходе переговоров по ряду вопросов сторонам удалось сблизить позиции, по другим - пока нет. "Больше ничего не могу сказать", - добавил посол. По словам дипломата, "позиции сблизятся, но не сегодня".

Как сообщалось, 27 ноября заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский констатировал, что российская сторона может повысить цену газа для Белоруссии в 2020 году с текущего уровня в $127 за 1 тыс. куб. м.

"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома". Сейчас у нас $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена должна быть пересмотрена", - отмечал Закревский.

Он также сообщил, что Минск рассчитывает на цену на газ с 2020 года на уровне Смоленской области, что примерно в два раза ниже текущей цены поставок. "У нас и сейчас в принципе идет привязка (цены на газ - ИФ) к уровню Смоленской области. Да, мы этот вопрос обсуждаем (сохранение привязки к уровню цен для Смоленской области - ИФ)", - сказал Закревский.

В апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Белоруссия и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа - $129 за 1 тыс. куб. м в 2018 году и $127 за 1 тыс. куб. м - в 2019 году. Какой будет цена газа для Минска в 2020 году пока неясно.

Сложные переговоры по газу остаются одним из камней преткновения в отношениях Белоруссии и России в течение всего времени существования Союзного государства. Ранее газовые контракты на очередной год стороны неоднократно подписывали непосредственно в новогоднюю ночь.

Белоруссия Владимир Семашко Газпром Алексей Миллер

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