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Нефть Brent подорожала до $61,24 после резкого падения в пятницу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на заседании, которое состоится на этой неделе.

Министр нефти Ирака Тамир Габдан сообщил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. По его словам, подобное сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $61,24 за баррель, что на $0,75 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $2,78 (4,39%), до $60,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,91 (1,65%) - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $2,94 (5,06%), до $55,17 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI - 1,8%.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что больше не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

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