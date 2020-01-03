Рубль открыл первые торги года гэпом вверх к доллару и евро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на старте первых торгов года благодаря уверенно дорожающей нефти, котировки которой в моменте уже достигли максимальных отметок с прошлого сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,79-61,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,85 руб./$1 (-13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,08 руб./EUR1 (-38,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 24,64 копейки к уровню прошлого закрытия, до 65,1 рубля (предыдущая сессия состоялась в понедельник, 30 декабря).

Доллар при этом оказался на 5,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,526 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл первые торги года гэпом вверх благодаря активно дорожающей нефти. Котировки "черного золота" росли в пятницу утром до максимумов с сентября, их подъем ранее в ходе торгов превышал 4% на информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 2,91% - до $68,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,75% - до $62,86 за баррель.

В течение сессии цена Brent поднималась до $69,16 за баррель, WTI - до $63,84 за баррель.