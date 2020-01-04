"Транснефть" сообщила о получении заявки на прокачку на "Нафтан" 130 тыс. тонн нефти

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" получила заявку на прокачку нефти на Новополоцкий НПЗ.

"У нас есть заявка на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти, что мы и сделаем в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.