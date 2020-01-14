Поиск

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Белоруссия направила коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство "БелТА".

По его словам, коммерческие службы заводов, Белорусской нефтяной компании продолжают переговоры, он рассчитывает, что будут получены альтернативные варианты поставки конкретной нефти.

С 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. 4 января "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией.

В РоссииВ Кремле обещали не навязывать свои энергоресурсы и советовали Минску выбирать более выгодныеЧитать подробнее

По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса". "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

На фоне переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что поручит начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков.

Он также заявлял, что Минск ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается. В сентябре 2019 года он сообщал о прорабатываемой возможности получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах
Российско-украинский газовый конфликт

В Киеве озвучили точную сумму платежа "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ

Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти

Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');