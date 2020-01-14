Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Белоруссия направила коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство "БелТА".

По его словам, коммерческие службы заводов, Белорусской нефтяной компании продолжают переговоры, он рассчитывает, что будут получены альтернативные варианты поставки конкретной нефти.

С 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. 4 января "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией.

По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса". "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

На фоне переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что поручит начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков.

Он также заявлял, что Минск ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается. В сентябре 2019 года он сообщал о прорабатываемой возможности получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.