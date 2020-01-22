Голикова оценила новые затраты на маткапитал в пределах 290 млрд рублей в год

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Через несколько лет расходы бюджета на материнский капитал стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что это предварительная оценка и сейчас правительство ее уточняет вместе с Минфином.

"Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд рублей на первый год", - добавила она.

В дальнейшем, в зависимости от того, как семьи будут пользоваться своими возможностями по ранее действовавшей программе маткапитала и по новой программе, цифры будут меняться.

"Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 млрд рублей на третьем - четвертом году (2022-2023 годы)", - заявила Голикова.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин пообещал начать выплачивать маткапитал уже на первого ребенка, чтобы семье было проще подготовиться к рождению второго. По его словам, выплата составит 466 617 рублей. Выплата за второго ребенка будет увеличена до 616 617 рублей. После рождении третьего ребенка государство будет гасить за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита.



Также президент пообещал ввести ежемесячные выплаты за ребенка в возрасте от трех до семи лет для бедных семей и бесплатное горячее питание для всех младшеклассников во всех регионах.

По оценке Минфина, в 2020 году пакет мер из президентского послания обойдется бюджету в дополнительные 400-450 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все эти меры потребуют около 4 трлн рублей из бюджета за четыре года.