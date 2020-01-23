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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:09

Китайские биржи упали на 3% на новостях о вспышке коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона завершились в красной зоне, китайские биржевые индексы упали примерно на 3% на опасениях о распространении нового коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 3,1%. Shanghai Composite потерял 2,8%, Shenzhen Composite - 3,5%.

Японский Nikkei 225 упал почти на 1%, более широкий Topix - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi опустился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае выросло до 617. 17 заболевших умерли, все они проживали в провинции Хубэй. Столица этой провинции Ухань считается точкой, откуда начала распространяться инфекция.

Вирус вызывает пневмонию. Установлено, что он передается от человека к человеку. Как заявил 22 января зампредседателя Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, есть риск, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Генетики предположили, что вирус мог перейти к человеку от ядовитых змей - китайской кобры или южнокитайского многополосого крайта.

С 23 января приостановлено все транспортное сообщение с Уханем, в черте города будет ограничено движение транспорта.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань CSI 300 Shanghai Composite Shenzhen Composite

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