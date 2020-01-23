В Китае изолируют второй город в рамках борьбы против коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли решения с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, на территории которого были выявлены случаи заболевания новым опасным коронавирусом, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

Как отмечается в сообщении, местным жителям запрещается покидать Хуанган, если у них нет на то особой причины. Кроме того, в городе приостанавливается работа общественного транспорта. В Хуангане также временно закрываются кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Также временно приостановлена работа центрального городского рынка.

Население Хуангана - более 6 млн человек. Он расположен недалеко от города Ухань, из которого и начал распространение вирус. Оба населенных пункта находятся в провинции Хубэй. В Ухане также с четверга приостановлено движение транспорта в другие города.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Накануне сообщалось о прибытии в российские аэропорты Пулково и Шереметьево пассажиров с симптомами ОРВИ, однако коронавирус у них лабораторно не подтвержден.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято; как ожидается, консультации в ВОЗ продолжатся в четверг, 23 января. В них принимает участие представитель Роспотребнадзора.