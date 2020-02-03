S7 и "Уральские авиалинии" отменили полеты в Китай до конца марта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" сообщили, что прерывают полеты в Китай как минимум до конца марта.

4 февраля S7 совершит последний рейс S7 5724 из Пекина а Новосибирск и приостановит полеты в города Китая и Гонконг по 28 марта. Перечень маршрутов перевозчик не указал. 28 марта - последний день осенне-зимней навигации.

"Уральские авиалинии" закрывают полетную программу в Китай до конца зимнего расписания. Компания сообщила, что с 7 февраля по 28 марта отменит рейсы Екатеринбург - Пекин, с 8 февраля - Владивосток - Пекин, с 13 февраля по 26 марта - Екатеринбург - Харбин, с 9 февраля по 29 марта - Екатеринбург - Казань - Харбин.

Остающихся в Китае туристов "Уральские авиалинии" вывезут чартерными рейсами. Билеты на отмененные рейсы компания готова принять без штрафов и удержаний.

31 января оперативный штаб при правительстве по борьбе с китайским коронавирусом решил ограничить регулярное авиасообщение с Китаем, сохранив только рейсы "Аэрофлота". Минтранс затем уточнил, что остальные перевозчики в феврале перейдут на чартерный режим.

Ранее после рекомендаций Ростуризма прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном, это были рейсы на остров Хайнань.