Минэкономразвития запросило банки, как они могли бы использовать электронные паспорта

В Сбербанке назвали плюсы и минусы таких карточек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития направило в несколько банков запросы, при оказании каких банковских и финансовых услуг они могли бы использовать паспорта с электронным носителем. Это "Интерфаксу" рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Чиновники сделали эти запросы, чтобы понять, как вводить такие паспорта.

Внедрить электронные паспорта предложило Минкомсвязи, работая над программой "Цифровая экономика". Предполагается, что паспорт будет пластиковой картой, размером не больше банковской, и на ней будет чип с электронным носителем.

Первую партию электронных паспортов правительство намерено изготовить в начале 2020 года, обещал президенту тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Он отмечал, что заменять паспорта принудительно не будут, их будут выдавать взамен истекших или по желанию.

ВТБ заинтересован в возможности использования электронных паспортов при оказании финансовых услуг, сообщили в пресс-службе банка.

"Мы готовы поддержать данный проект, потому что общий тренд на цифровизацию позволяет оптимизировать затраты всех участников, ускорить процессы обслуживания, повысить их качество, снизить долю бумажного документооборота и предлагать услуги через онлайн-каналы банка. Отдельно отметим, что при реализации проекта стоит уделить особое внимание защите персональных данных граждан", - сказал представитель ВТБ.

Электронный паспорт - это новый и более удобный форм-фактор удостоверения личности гражданина (УЛГ), который может со временем заменить бумажный паспорт, отметили в Сбербанке. Однако "насколько бы ни была полной и разносторонней информация, записанная на этот носитель, использование его как идентификатора не сможет существенно изменить клиентский опыт при оказании финансовых услуг: его так же нужно будет носить с собой, предъявлять в банке, нельзя терять, для проверки и считывания информации с него нужна специальная дорогостоящая инфраструктура, а информация, записанная в нем, потребует периодического обновления", рассуждают в организации.

"По нашему мнению, УЛГ должно создаваться параллельно с цифровым профилем гражданина как источником юридически значимых и достоверных данных о гражданине. Данные из цифрового профиля могут быть записаны на любой носитель, в том числе и УЛГ, которое будет применяться в тех случаях, когда нет возможности в режиме онлайн получить информацию о гражданине из цифрового профиля. Во всех остальных случаях достоверные актуальные данные о гражданине должны получаться банками, страховыми компаниями, телеком-операторами и пр. в режиме онлайн, с разрешения гражданина, напрямую из цифрового профиля, в том числе, с использованием биометрической идентификации", - считают в Сбербанке.